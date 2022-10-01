«Любовь и голуби»: на могиле режиссера Владимира Меньшова установили памятник

Монумент сделан из черного мрамора, а в его центре из белого мрамора вырезаны белоснежные голуби, которые взлетают в небо.

На могиле режиссера Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище в Москве установили памятник. Дочь мастера Юлия Меньшова признала, что для родных покойного это знаковое событие.

«Для нашей семьи это стало важным делом. И большим событием. Спасибо всем, кто разделил его с нами», — цитирует дочь режиссера КП.

Памятник выполнен из черного мрамора. В центре монумента из белого мрамора вырезаны белоснежные голуби, которые взлетают в небо и отсылают к легендарному фильму Владимира Валентиновича «Любовь и голуби».

Ранее Меньшова призналась, что очень скучает по отцу. Его уход для семьи и коллег стала большим ударом.

Юлия рассказала, что на самом деле «время ничего не лечит». «Это пустая банальность, которая не соответствует правде. Просто привыкаешь, и все. Привыкаешь, что никто больше так не говорит, так не мыслит, так не шутит… Привыкаешь к слову «никогда»…» — рассказала актриса.