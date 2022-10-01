Урсула фон дер Ляйен назвала новой эрой для Юго-Восточной Европы открытие газопровода между Грецией и Болгарией

На открытии греко-болгарского газопровода в субботу, 1 октября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен зааявила, что он станет «ключом к освобождению ее от российской энергетики».

«Сегодня для Болгарии и Юго-Восточной Европы начинается новая эра», — сказала она на церемонии, на которой присутствовали многие лидеры региона.

По мнению главы ЕК газопровод сможет изменить ситуацию для Болгарии с поставками российского газа.

Так называемая межсистемная связь IGB протяженностью 182 км была открыта еще в июле, но эксплуатация началась только в субботу, сказал исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Галаб Донев. Это позволяет Болгарии, которая с апреля не получала газ от «Газпрома», диверсифицировать свои источники и быть менее уязвимой.