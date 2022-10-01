На британского поп-исполнителя Эда Ширана подали в суд
Музыканта обвиняют в плагиате элементов песни «Let’s Get It On», которую в 1973 году исполнил американский певец Марвин Гэй.
Компания «Structured Asset Sales» утверждает, что несколько фрагментов трека Ширана «Thinking Out Loud» были взяты из «Let’s Get It On».
Фирме принадлежат частично права на композицию Марвина Пенца Гэя. С Эда Ширана пытаются взыскать 100 миллионов долларов.
Процесс будет проходить в Федеральном суде Манхэттена. Но дата заседания пока не назначена.
Опубликовано: Храмова Оксана
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