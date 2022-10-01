В Берлине откроют два детских сада для геев и лесбиянок работать в котором будет пропагандист педофилии
О пилотном проекте в Берлине, где будут открыты два детских сада для геев и лесбиянок сообщает Focus в субботу 1 октября.
«Следующей весной в Берлине откроются два детских сада для геев и лесбиянок. Немецкий пилотный проект направлен на информирование детей о гомосексуализме и ЛГБТ+», - сообщает издание.
Проект был инициирован берлинской консультационной службой для геев, которая хочет открыть дом для нескольких поколений, включая детские сады.
По словам управляющего директора проекта Марселя де Гроот, концепция работы дошкольного заведения такая же, как и в других детских садах. Но квир-образ жизни должен быть виден детям, например, через книги, в которых влюбляются двое мужчин, а не только принц и принцесса, объяснил Гроот.
Как выяснили СМИ одним из сотрудников проекта станет социолог Рюдигер Лаутман. Его обвиняют в том, что он является защитником педофилов. В 1994 году он опубликовал книгу «Портрет педофила» в которой пропагандировал педофилию.
Три года спустя он написал брошюру о детях и сексуальности, в которой говорилось, что сексуальность между детьми и взрослыми «в основном подтверждена». Сам Лаутманн отвергает обвинения. Он не считает себя защитником педофилов. Он просто пытался понять и описать их, сообщает издание.
Опубликовано: Тарас Медведев
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