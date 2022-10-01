МАГАТЭ: Российские власти подтвердили задержание для допроса директора Запорожской АЭС Мурашова

Директор Запорожской АЭС задержан для допроса, сообщило в субботу, 1 октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на российские власти.

"МАГАТЭ обратилось к российским властям за разъяснениями и было проинформировано, что директор Запорожской АЭС временно задержан для дачи ответов на вопросы", — сказал представитель организации, не уточнив деталей.

Его заявление цитирует агентство Reuters.

Ранее украинский концерн "Энергоатом" сообщил о похищении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова россиянами.

"В пятницу, 30 сентября, около 16:00 Игорь Мурашов выл задержан по дороге в Энергодар", - написал глава "Энергоатома" Петр Котин в заявлении, опубликованном в Telegram-канале концерна.

Местонахождение Мурашова неизвестно. Котин подчеркнул, что Мурашов отвечает за ядерную и радиологическую безопасность Запорожской АЭС, и что "его задержание представляет угрозу для работы крупнейшей АЭС в Европе".