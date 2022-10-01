Reuters: Россию не переизбрали в совет ИКАО из-за санкций

Издание Reuters утверждает, что Россия не была переизбрана в совет Международной организации гражданской авиации.

Вечером 1 октября американская газета Reuters со ссылкой на информатора в ИКАО сообщила, что администрация данной ассоциации не стала переизбирать Россию для участия в постоянном совете ИКАО в рамках антироссийских санкций Европейского союза в связи с вчерашним заявлением Владимира Путина о вхождении новых территорий в состав РФ.

Днём ранее Путин заявил, что по итогам референдумов к России присоединяются Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожье и Херсон.