Reuters: Россию не переизбрали в совет ИКАО из-за санкций

Издание Reuters утверждает, что Россия не была переизбрана в совет Международной организации гражданской авиации.

Вечером 1 октября американская газета Reuters со ссылкой на информатора в ИКАО сообщила, что администрация данной ассоциации не стала переизбирать Россию для участия в постоянном совете ИКАО в рамках антироссийских санкций Европейского союза в связи с вчерашним заявлением Владимира Путина о вхождении новых территорий в состав РФ.

Днём ранее Путин заявил, что по итогам референдумов к России присоединяются Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожье и Херсон.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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