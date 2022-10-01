Развожаев: в крымском аэропорту Бельбек загорелся самолёт
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о внештатной ситуации в аэропорту Бельбек.
Вечером 1 октября севастопольский губернатор Михаил Развожаев экстренно опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что на территории местного аэропорта Бельбек произошла чрезвычайная ситуация: при посадке самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, позднее загоревшись.
По словам Развожаева, на место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые уже занимаются ликвидацией открытого горения, ввиду чего угрозы для мирного населения нет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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