Россия приостановила поставки газа в Европу через Австрию

В субботу, 1 октября, "Газпром" принял решение приостановить транзит газа через Австрию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление российской энергетической компании.

"Газпром" мотивировал свое решение отказом подтверждать заказы с указанием объемов газа, транспортируемого транзитом , австрийским оператором газотранспортной сети.

В российском концерне добавили, что это результат регуляторных изменений в Австрии, произошедших в конце сентября. Он также сообщил, что для решения проблемы работает с получателями из Италии.

Между тем утром в субботу было объявлено, что газ уже идет в Польшу по газопроводу Baltic Pipe. Газопровод официально открылся во вторник, 27 сентября. Из-за незавершенных работ в Дании он не будет работать на полную мощность в ближайшие месяцы.

На данный момент единственным пользователем системы Baltic Pipe будет польская энергетическая компания PGNiG. Компания выкупила большую часть пропускной способности газопровода, которая в конечном итоге должна составить 10 млрд кубометров ежегодно. PGNiG будет импортировать газ собственной добычи на норвежском шельфе и закупать газ у других производителей.