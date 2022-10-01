Российский нападающий позвал девушку замуж па футбольном поле

Форвард футбольного клуба «Оренбург» Владимир Сычевой предложил девушке руку и сердце во время игры.

Все произошло во время матча 11-го тура чемпионата России по футболу.

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой на 44-й минуте реализовал пенальти, а затем подошел к трибуне, на которой сидела девушка, с букетом и сделал предложение.

Избранница ответила согласием.

Футболист играет за клуб с 2021 года и в этом сезоне забил семь мячей в десяти матчах.