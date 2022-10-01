Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»

1 октября газотранспортный оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что давление на "Северном потоке-2" полностью стабилизировано.

Вечером 1 октября компания Nord Stream 2 AG опубликовала новое сообщение в Twitter, где заявила, что утечка газа на российском трубопроводе "Северный поток-2" устранена, ввиду чего давление в газопроводе полностью стабилизировалось. Данная утечка была обнаружена ещё 26 сентября и расценивается энергетическим агентством Дании как "беспрецедентная".

Днём ранее Владимир Путин публично заявил, что считает ответственным коллективный Запад за сознательный акт терроризма на российских газопроводах "Северный поток".