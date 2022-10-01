8-часовой рабочий день в сидячем положении несет опасность для здоровья

Позвоночник человека не предназначен для того, чтобы долгое время сидеть на стуле.

Медики советуют отказаться от длительного сидения, потому что это противоестествнное положение тела.

Во время сидения естественная для позвоночника форма S превращается в С, мышцы спины и пресса блокируются, ослабевают и становятся неспособными поддерживать тело.

В это время вся нагрузка переносится на позвоночник и таз, а давление на межпозвоночные диски усиливается.

Из-за длительного сидения значительно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Вред от долгого сидения нельзя компенсировать никакими тренировками и упражнениями.

Поэтому, как только во время сидячей работы появляется возможность хоть немного подвигаться и походить, нужно обязательно ее использовать.