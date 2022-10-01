На «Северном потоке-2» прекратилась утечка газа

На трубопроводе "Северный поток 2" давление сегодня стабилизировалось, нитка газопровода пуста.

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление.

Это свидетельствует о том, что продувка газа по этому газопроводу закончилась», — сообщило 1 октября датское энергетическое агентство в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что спецслужбы Дании считают, что газопроводы были повреждены в результате двух взрывов, «каждый из которых имел силу около 500 кг