Режиссер «Стражей Галактики» повел под венец свою возлюбленную
После семи лет отношений известный режиссер Джеймс Ганн и актриса Дженнифер Холланд поженились.
«После 7 лет я наконец женился на любви всей своей жизни Дженнифер Холланд. Какой невероятный, прекрасный, ошеломляющий день в окружении самой замечательной семьи и друзей», – написал Ганн.
Бракосочетание проходило на ранчо в Колорадо в кругу близких и друзей.
Невеста выбрала кружевное платье с длинным шлейфом, а жених предпочел костюм изумрудного оттенка и галстук цвета бордо.
Опубликовано: Храмова Оксана
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