Режиссер «Стражей Галактики» повел под венец свою возлюбленную

После семи лет отношений известный режиссер Джеймс Ганн и актриса Дженнифер Холланд поженились.

«После 7 лет я наконец женился на любви всей своей жизни Дженнифер Холланд. Какой невероятный, прекрасный, ошеломляющий день в окружении самой замечательной семьи и друзей», – написал Ганн.

Бракосочетание проходило на ранчо в Колорадо в кругу близких и друзей.

Невеста выбрала кружевное платье с длинным шлейфом, а жених предпочел костюм изумрудного оттенка и галстук цвета бордо.