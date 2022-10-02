Болит спина - пора на прием к онкологу!

Иногда боли в спине указывают на серьезные проблемы в организме. Например, это вполне может быть симптомом онкозаболевания.

Как правило, боль в спине возникает из-за усталости, перенапряжения, травмы или артрита. Но постоянные, повторяющиеся боли в течение долгого времени могут указывать на раковую опухоль.

Рак мочевого пузыря: боль в пояснице, частые походы в туалет, болезненное выделение мочи с кровью.

Рак легких: боли в спине, тяжелая одышка, усиливающийся кашель.

Рак позвоночника: точечная боль в спине, со временем начинает болеть весь позвоночник и все тело.