Болит спина - пора на прием к онкологу!
Иногда боли в спине указывают на серьезные проблемы в организме. Например, это вполне может быть симптомом онкозаболевания.
Как правило, боль в спине возникает из-за усталости, перенапряжения, травмы или артрита. Но постоянные, повторяющиеся боли в течение долгого времени могут указывать на раковую опухоль.
Рак мочевого пузыря: боль в пояснице, частые походы в туалет, болезненное выделение мочи с кровью.
Рак легких: боли в спине, тяжелая одышка, усиливающийся кашель.
Рак позвоночника: точечная боль в спине, со временем начинает болеть весь позвоночник и все тело.
Опубликовано: Храмова Оксана
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