Болит спина - пора на прием к онкологу!

Иногда боли в спине указывают на серьезные проблемы в организме. Например, это вполне может быть симптомом онкозаболевания.

Как правило, боль в спине возникает из-за усталости, перенапряжения, травмы или артрита. Но постоянные, повторяющиеся боли в течение долгого времени могут указывать на раковую опухоль.

Рак мочевого пузыря: боль в пояснице, частые походы в туалет, болезненное выделение мочи с кровью.

Рак легких: боли в спине, тяжелая одышка, усиливающийся кашель.

Рак позвоночника: точечная боль в спине, со временем начинает болеть весь позвоночник и все тело.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 