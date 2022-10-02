Минимум 129 человек погибли и 180 получили ранения на футбольном матче в Индонезии
После футбольного матча в Индонезии, который прошел 1 октября, произошла жуткая трагедия.
По меньшей мере 129 человек погибло и 180 получили ранения в городе Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява. Это результат беспорядков, произошедших после окончания игры.
По завершении матча сильнейшей лиги между "Аремой" и "Персебаей" (2:3) разъяренные болельщики проигравшей команды ворвались на поле. Вмешалась полиция и применила слезоточивый газ.
-
Началась паника. Толпа постаралась как можно быстрее покинуть стадион. Десятки людей были затоптаны, многие задохнулись.
Однако это не остановило беспорядки. Разъяренная толпа переворачивала и поджигала автомобили перед стадионом, бросая камни в полицейских. Всего было уничтожено 13 автомобилей, в том числе 10 полицейских.
По данным полиции, погибли не менее 129 человек, в том числе двое полицейских. На поле погибли 34 человека, остальные пострадавшие скончались в больницах. Ранены 180 человек, многие из них в тяжелом состоянии.
-
По данным СМИ, среди погибших и пострадавших есть также женщины и дети.
Власти заявили, что число погибших может увеличиться, поскольку многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Футбольная ассоциация Индонезии приостановила на неделю игры лиги и начала расследование трагедии на стадионе Маланг , одной из крупнейших в истории мирового футбола.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Полянский рассказал о скандальном поведении Франции на заседании Совбеза ООН
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»
Ллойд Остин прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана