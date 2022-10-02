Минимум 129 человек погибли и 180 получили ранения на футбольном матче в Индонезии

После футбольного матча в Индонезии, который прошел 1 октября, произошла жуткая трагедия.

По меньшей мере 129 человек погибло и 180 получили ранения в городе Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява. Это результат беспорядков, произошедших после окончания игры.

По завершении матча сильнейшей лиги между "Аремой" и "Персебаей" (2:3) разъяренные болельщики проигравшей команды ворвались на поле. Вмешалась полиция и применила слезоточивый газ.