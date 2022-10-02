Король Карл III не поедет на COP27 в Египет после того, как его туда не пустила Лиз Трасс

Король Карл III не поедет на COP27, запланированную на ноябрь в Египте, после того, как премьер-министр возразила против его участия, сообщила The Sunday Times в субботу вечером.

Новый монарх Соединенного Королевства, ярый защитник окружающей среды, только что сменивший свою мать Елизавету II, намеревался произнести речь во время саммита по климату (6-18 ноября), сообщает британский еженедельник.

Но этому плану помешала Лиз Трасс, которая выступила против поездки во время личной аудиенции у короля в Букингемском дворце в сентябре. Эта информация открылась в неблагоприятное для премьер-министра время. Лиз Трасс находится у власти меньше месяца и уже оскандалилась после объявления «мини-бюджета», что обернулось финансовым фиаско. Многие опасаются, что Лиз Трасс отказывается от обязательств страны по борьбе с изменением климата.

Правительство Трасс к тому же внесло на прошлой неделе законопроект об изменении или отмене сотен ранее принятых законов об охране окружающей среды. У защитников окружающей среды – это вызвало негодование. Еще одной каплей для гнева стало сообщение Sunday Times о том, что премьер-министр и сама не примет участие в COP27 в Шарм-эль-Шейхе.

Отмечается, что на саммите COP27, который прошел в 2021 году в Глазго, Шотландия, присутствовали Елизавета II, будущий король Карл III и его сын Вильгельм. Королевский источник сообщил газете, что «не было никакой тайны в том, что король был приглашен на COP27, но он должен был очень серьезно подумать о шагах, которые необходимо предпринять для своего первого зарубежного тура».

В Великобритании все официальные визиты членов королевской семьи за границу осуществляются в соответствии с рекомендациями правительства.