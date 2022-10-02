NR: Россия может атаковать США из-за взрывов на «Северных потоках»

Обозреватель портала National Review Антонио Райт утверждает, что Россия может расценить диверсии на "Северных потоках" как участие США в боевых действиях.

2 октября колумнист американской газеты National Review Антонио Райт заявил, что в случае, если Москва докажет причастность Вашингтона ко взрывам на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", Россия может атаковать соответствующую инфраструктуру Соединённых Штатов в качестве ответных мер.

По мнению Райта, причастность США к диверсиям на "Северных потоках" сделало бы американское государство стороной боевых действий, ввиду чего Россия решилась бы отвечать соответственными способами.