NR: Россия может атаковать США из-за взрывов на «Северных потоках»
Обозреватель портала National Review Антонио Райт утверждает, что Россия может расценить диверсии на "Северных потоках" как участие США в боевых действиях.
2 октября колумнист американской газеты National Review Антонио Райт заявил, что в случае, если Москва докажет причастность Вашингтона ко взрывам на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", Россия может атаковать соответствующую инфраструктуру Соединённых Штатов в качестве ответных мер.
По мнению Райта, причастность США к диверсиям на "Северных потоках" сделало бы американское государство стороной боевых действий, ввиду чего Россия решилась бы отвечать соответственными способами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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