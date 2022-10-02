В Боснии и Герцеговине проходят выборы президента и парламента
В Боснии и Герцеговине в воскресенье, 2 октября, начались национальные выборы президента и депутатов парламента в которых примет участие около 3,3 млн избирателей.
Небольшая балканская страна страдает от противоречий между этническими группами, некоторые из которых поддерживают свои националистические партии. Около половины населения составляют боснийцы-мусульмане, треть - православные сербы и около 15 процентов - хорваты-католики.
Сербские националисты пользуются поддержкой России, Сербии и члена ЕС Венгрии. Хорватские националисты также работают над ослаблением боснийского государства в целом. Их поддерживает Хорватия и некоторые западные дипломаты.
Выборы также решат, смогут ли ненационалистические партии добиться успеха. Избирательные участки открываются в 7:00 и закрываются в 19:00. Первые результаты ожидаются не раньше полуночи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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