В Боснии и Герцеговине проходят выборы президента и парламента

В Боснии и Герцеговине в воскресенье, 2 октября, начались национальные выборы президента и депутатов парламента в которых примет участие около 3,3 млн избирателей.

Небольшая балканская страна страдает от противоречий между этническими группами, некоторые из которых поддерживают свои националистические партии. Около половины населения составляют боснийцы-мусульмане, треть - православные сербы и около 15 процентов - хорваты-католики.

Сербские националисты пользуются поддержкой России, Сербии и члена ЕС Венгрии. Хорватские националисты также работают над ослаблением боснийского государства в целом. Их поддерживает Хорватия и некоторые западные дипломаты.

Выборы также решат, смогут ли ненационалистические партии добиться успеха. Избирательные участки открываются в 7:00 и закрываются в 19:00. Первые результаты ожидаются не раньше полуночи.