Осажденное французское посольство в Буркина-Фасо отбивается гранатами с газом

Со стороны посольства Франции в Уагадугу были выпущены гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов, поддерживающих самопровозглашенного путчиста Ибрагима Траоре, сообщает AFP, в воскресенье, 2 октября.

Несколько десятков демонстрантов собрались перед посольством, подожгли защитные ограждения и забросали камнями здание, на крыше которого расположились французские солдаты.

В минувшую пятницу в Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот. Временное правительство во главе с Полем-Анри Сандаого Дамиба было свергнуто пробыв у власти всего восемь месяцев.

Пост лидера перешел к группе военных, возглавляемых Ибрагимом Траоре.