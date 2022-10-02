Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о принятии 4 новых регионов в состав России

Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

2 октября пресс-служба Конституционного суда РФ сообщила о подписании пакета документов о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

После завершения конституционно-правового оформления включения в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов Конституционным судом, документы будут также рассмотрены Государственной думой и Советом федерации.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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