Девять президентов стран Европы не признали присоединение к России четырех новых регинов

Девять президентов стран Центральной и Восточной Европы, входящих в НАТО, заявили в воскресенье 2 октября, что они «никогда не признают попытки России аннексировать территорию Украины».

«Мы не можем молчать перед лицом вопиющего нарушения международного права Российской Федерацией», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте польского председательства президентов этих девяти стран (Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия).

«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попытки России аннексировать территорию Украины», — продолжают девять глав государств.

В декларации также подчеркивается, что ее подписавшие поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины в Атлантическом альянсе, требуют вывода российских войск и призывают всех союзников «существенно увеличить свою военную помощь Украине».