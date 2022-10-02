ВКС России уничтожили 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске
В Министерстве обороны РФ заявил, что ВКС России уничтожили 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске, ещё 40 числятся пропавшими.
2 октября глава Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, ссылаясь на обновлённые данные, заявил, что в результате нанесённого российскими воздушно-космическими силами удара по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Депропетровск, 29 сентября, были нейтрализованы более тридцати пяти агентов украинского ведомства.
Конашенков добавил, что среди уничтоженных сотрудников СБУ были иностранные советники, оказывающие помощь украинской стороне. Также российский генерал-лейтенант сообщил о том, что около сорока агентов, находящихся в здании во время попадания в него ракеты ВКС России, числятся пропавшими без вести.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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