В Министерстве обороны РФ заявил, что ВКС России уничтожили 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске, ещё 40 числятся пропавшими.

2 октября глава Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, ссылаясь на обновлённые данные, заявил, что в результате нанесённого российскими воздушно-космическими силами удара по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Депропетровск, 29 сентября, были нейтрализованы более тридцати пяти агентов украинского ведомства.

Конашенков добавил, что среди уничтоженных сотрудников СБУ были иностранные советники, оказывающие помощь украинской стороне. Также российский генерал-лейтенант сообщил о том, что около сорока агентов, находящихся в здании во время попадания в него ракеты ВКС России, числятся пропавшими без вести.