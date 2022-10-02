Daily Mail: хакеры слили в Сеть личные данные премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
Личные данные премьер-министра Соединённого Королевства Лиз Трасс и 25 членов её кабинета были опубликованы в открытом доступе.
2 октября британская газета-таблоид Daily Mail заявила, что на «подозрительном американском сайте» анонимная группа хакеров выставила на продажу личные номера премьер-министра Великобритании и 25 членов её кабинета, приобрести которые может любой желающий всего за 6,49 фунта.
Обозреватели издания отмечают, что подобного рода утечка данных «представляет собой феноменальную брешь в системе безопасности», так как номера мобильных телефонов могут использоваться для слежки за представителями британской власти.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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