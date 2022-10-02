Новак: отремонтировать «Северные потоки» можно, но это требует времени и денег

Вице-премьер России Александр Новак заявил о возможности ремонта российских газопроводов "Северный поток".

Вечером 2 октября в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин" появился российский вице-премьер Александр Новак, который публично заявил о возможности починки трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Вместе с тем Новак признаёт, что такое мероприятие обойдётся России дорого и займёт немало времени.

При этом Александр Новак выразил уверенность, что у российского правительства непременно найдутся все необходимые ресурсы для ремонта "Северных потоков".