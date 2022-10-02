Новак: отремонтировать «Северные потоки» можно, но это требует времени и денег
Вице-премьер России Александр Новак заявил о возможности ремонта российских газопроводов "Северный поток".
Вечером 2 октября в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин" появился российский вице-премьер Александр Новак, который публично заявил о возможности починки трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Вместе с тем Новак признаёт, что такое мероприятие обойдётся России дорого и займёт немало времени.
При этом Александр Новак выразил уверенность, что у российского правительства непременно найдутся все необходимые ресурсы для ремонта "Северных потоков".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
CNN: США не видят признаков угрозы вторжения Китая на Тайвань
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Актриса Наталья Гвоздикова судится с соседкой по дому
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»