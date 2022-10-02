Американцы из Коннектикута судятся за право пользоваться оружием

Генеральный прокурор штата Уильям Тонг в ответ заявил, что «законы Коннектикута об оружии спасают жизни, и мы не собираемся отступать».

Группы по защите прав на оружие и владельцы огнестрельного оружия предприняли еще одну попытку отменить запрет Коннектикута в США на некоторые полуавтоматические винтовки, введенный в ответ на стрельбу в начальной школе Сэнди-Хук.

Новый иск был подан в федеральный суд Лигой защиты граждан Коннектикута и Фондом Второй поправки. Они стремятся отменить государственный запрет на так называемое «современное спортивное оружие», подобное тому, из которого в 2012 году были убиты 20 первоклассников и шесть преподавателей в школе Ньютауна.

«Мы все заслуживаем того, чтобы жить в безопасных сообществах, но отказ от владения самым распространенным огнестрельным оружием в стране — не способ добиться этого», — заявила Холли Салливан, президент Лиги защиты граждан Коннектикута.

Генеральный прокурор штата Уильям Тонг в ответ заявил, что «законы Коннектикута об оружии спасают жизни, и мы не собираемся отступать».

«Мы не позволим военному оружию вернуться в наши школы, наши молитвенные дома, наши продуктовые магазины и наши сообщества. Я буду энергично защищать наши законы от любого из этих необоснованных вызовов», - подчеркнул он.

В иске говорится, что среди его подавших есть женщина, ставшая жертвой домашнего насилия, и два бывших сотрудника государственной исправительной колонии, которые хотят иметь «современные спортивные винтовки для оборонительных целей».