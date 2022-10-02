Актриса Наталья Гвоздикова судится с соседкой по дому

Та проживает этажом выше, и несколько раз заливала квартиру звезды "Большой перемены", но компенсировать затраты на ремонт отказалась.

Звезда кинофильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова хочет призвать к ответу соседку, которая живет этажом выше. В течение многих лет та не раз затапливала квартиру артистки, но договориться с ней о ремонте либо возмещении ущерба не получалось, сообщает Рамблер.

В итоге терпение у 74-летней Натальи Гвоздиковой закончилось, и она подала иск в суд. Об этом актриса рассказала в передаче «Ты не поверишь!».

«Мы страдаем. У нас была управляющая компания, настаивающая на том, чтобы она прислала рабочих. А теперь она не хочет. Если не хочешь, значит — подаем на тебя в суд», — поделилась наболевшим звезда.

По информации Пятого канала, ремонт обойдется не меньше, чем в 300 тысяч рублей. И эта сумма - без учета растущих цен на работы и стройматериалы.

Ранее народная артистка России попала в больницу с подозрением на перелом после падения. После того, как врачи осмотрели Наталью Гвоздикову, ее отпустили домой с диагнозом «сильный ушиб», сообщают Известия.