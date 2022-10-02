С 1 января 2023 года в России вырастут цены на алкогольные напитки

Министерство финансов собирается увеличить минимальную розничную цену на водку. С информацией подробно можно ознакомиться на официальном сайте.

Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов разместил новые цены на крепкие напитки, которые появятся с 1 января следующего года.

Минимальная розничная цена бутылки водки 0,5 л будет составлять 281 рубль (сегодня - 261 руб.).

Минимальная закупочная цена за такой же объем у производителя будет равна 229 руб (сегодня 214 руб.). Разница в оптовых ценах будет следующая: сегодня 222 руб., с 1 января - 238 руб.

Подорожает с Нового года и коньяк. Его цена может составить до 517 руб. за пол литра (сегодня 480 руб.).

За бренди россиянам тоже придется платить больше: сегодня бутылка напитка стоит 349 руб., с 1 января она будет стоять 375 руб.