Советы по уходу за руками в период осенних холодов

Холодный ветер, авитаминоз, пересушенный отопительными приборами воздух - факторы, ухудшающие состояние кожи рук осенью.

Вместо увлажняющих кремов надо использовать питательные. Наносить на руки добросовестно несколько раз в день, а не "для галочки" на ночь.

Руки надо мыть не горячей и не холодной, а теплой водой. Обязательно вытирать руки насухо.

За 10 мин до выхода на улицу следует нанести защитный крем на кожу рук.

Закрывать руки от холода перчатками, варежками. Использовать изделия из натуральных материалов.

Чтобы уберечь маникюр, надо мыть посуду в резиновых перчатках, то же касается домашней уборки. Кутикулу желательно смазывать косметическим вазелином или специальным маслом.

Красивой коже вредят соль, сахар, жир. За питанием надо следить.

Чай, кофе не лучшие напитки для кожи. Нужно много пить обычной чистой воды.