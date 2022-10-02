DPA: посла России вызвали в МИД ФРГ из-за вхождения новых субъектов в состав страны

МИД ФРГ вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за вхождения в состав России новых субъектов.

В воскресенье, 2 октября 2022 года, новостное агентство DPA сообщило, что Министерство иностранных дел ФРГ вызвало Чрезвычайного и полномочного посла России в Германии Сергея Нечаева.

Отмечается, что Нечаев был вызван в немецкое внешнеполитическое ведомство по причине вхождения в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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