Названы страны, в которых россияне чаще всего покупают недвижимость
В последние несколько недель увеличился спрос на заграничное жилье среди российских граждан. Где россияне собираются покупать недвижимость, рассказали специалисты.
После объявления мобилизации в России, гражданин РФ стали активно проявлять интерес к заграничной недвижимости. Повышенный рост заявок на покупку жилья наблюдается уже с 19 сентября.
О возросшем числе звонков и обращений граждан по вопросам продажи недвижимости сообщил Виктор Садыгов, управляющий партнер Nika Estate.
Граждане в 4 раза чаще подают запросы по поводу жилья в Грузии, недвижимостью в ОАЭ интересуются в 4,5 раз чаще, чем раньше.
Возрос интерес и к жилью в Турции, число заявок выросло более чем в два раза.
Опубликовано: Храмова Оксана
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