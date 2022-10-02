Названы страны, в которых россияне чаще всего покупают недвижимость

В последние несколько недель увеличился спрос на заграничное жилье среди российских граждан. Где россияне собираются покупать недвижимость, рассказали специалисты.

После объявления мобилизации в России, гражданин РФ стали активно проявлять интерес к заграничной недвижимости. Повышенный рост заявок на покупку жилья наблюдается уже с 19 сентября.

О возросшем числе звонков и обращений граждан по вопросам продажи недвижимости сообщил Виктор Садыгов, управляющий партнер Nika Estate.

Граждане в 4 раза чаще подают запросы по поводу жилья в Грузии, недвижимостью в ОАЭ интересуются в 4,5 раз чаще, чем раньше.

Возрос интерес и к жилью в Турции, число заявок выросло более чем в два раза.