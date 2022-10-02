Александр Петров сообщил о паузе в работе для обдумывания планов на будущее
Актер рассказал, что сильно устал от съемок и хочет подумать, "в каком направлении двигаться дальше".
О желании сделать паузу в творческой карьере заявил российский актер Александр Петров. Об этом артист рассказал в эфире передачи "Кино в деталях".
По словам актера, он временно будет отказываться от предлагаемых проектов, потому что очень устал от работы в последние несколько лет.
«Возьму тайм-аут и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта»
Опубликовано: Храмова Оксана
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