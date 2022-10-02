Букингемский дворец опубликовал необычное фото королевской семьи

В сети появилось фото, сделанное фотографом королевской семьи Крисом Джексоном. На нем изображены король Карл III, его супруга Камилла, сын Уильям и его жена Кейт Миддлтон.

Фото сделано 18 сентября, в ночь перед государственными похоронами Елизаветы II. Необычность снимка заключается в том, что члены королевской семьи позволили себе публичные проявления привязанности.

Правая рука Чарльза находится под левой рукой Камиллы и, кажется, лежит на ее спине. Правая рука Кейт, кажется, мягко заложена за спину Уильяма.

Публичные проявления привязанности в королевской семье официально не ограничены. Но прикосновения друг к другу не приняты. Например, покойную королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа крайне редко можно было увидеть держащимися за руки.