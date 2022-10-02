Несколько простых лайфхаков, чтобы сделать пребывание в аэропорту комфортным
Чтобы быстрее пройти паспортный контроль и таможенные процедуры лучше выбирать контрольно-пропускные пункты, расположенные слева. Большинство людей идут направо, поэтому очереди там больше.
Стоит взять с собой в путешествие портативное зарядное устройство. Это позволит зарядить телефон в любой момент. После взлета лучше перевести аппарат в режим полета, чтобы он не искал сеть и не разряжался.
Для безопасности и удобства необходимо иметь при себе влажные салфетки и антисептик для рук. Чтобы избежать турбулентности, нужно бронировать утренние рейсы, поскольку такое явление чаще возникает во второй половине дня.
Опубликовано: Светлана Репина
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