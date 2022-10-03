Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес рад, что они так и не поженились
2022-10-03
00:27
В 2017 году поп-звезда Дженнифер Лопес стала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом. Но их отношения были недолгими: в 2021 году пара рассталась.
Однако Лопес в тот же месяц официально заявила, что теперь встречается с Беном Аффлеком. Ранее между ними уже были романтические отношения. Правда, звезды расстались в начале 2000-х годов.
В СМИ тогда писали, что Бен Аффлек не хотел официального брака, что и стало причиной расставания. Сейчас Лопес и Аффлект снова вместе и даже сыграли свадьбу.
Бывший парень поп-дивы Родригес в одной или телепрограмм сказал, что желает им счастья и даже рад, что они с Дженнифер Лопес не поженились.
Опубликовано: Светлана Репина
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