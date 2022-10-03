Жаир Бослонару лидирует на выборах президента Бразилии
2022-10-03
00:39
Действующий президент Бразилии Жаир Бослонару вырвался вперёд на выборах нового главы государства.
3 октября, согласно данным Высшего избирательного суда, занимающий пост президента Бразилии с 2019 года Жаир Бослонару лидирует на президентских выборах, набрав 8,84% голосов по итогам обработки 4,9% бюллетеней избирателей.
Для победы на выборах кандидат в президенты Бразилии должен набрать более чем 50% голосов, однако в случае, если ни Жаир Болсонару, ни его оппонент Луис Инасиу Лула да Силва не наберут необходимое количество голосов, то 30 октября состоится второй тур выборов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Жаир Бослонару лидирует на выборах президента Бразилии
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