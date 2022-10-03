Известный певец Легостаев не вернулся после купания в Сочи

Певец Константин Легостаев, один из самых заметных участников «Фабрики звезд» и фронтмэн группы «Дельта», попал без вести. Он приехал в Сочи, чтобы снять там клип на композицию «Русалка».

По словам менеджера артиста Владимира Белова, тот решил сделать перерыв в работе и искупаться в море. Но после купания он так и не вышел из воды.

Его подруга подняла тревогу. Вещи певца остались на берегу. Сейчас Легостаева ищут сотрудники сочинских экстренных служб, причем поисковые мероприятия длятся уже несколько часов.

Константин Легостаев - лауреат фестиваля "Песня года" и премии "Золотой граммофон".