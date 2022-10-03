Известный певец Легостаев не вернулся после купания в Сочи
2022-10-03
00:41
Певец Константин Легостаев, один из самых заметных участников «Фабрики звезд» и фронтмэн группы «Дельта», попал без вести. Он приехал в Сочи, чтобы снять там клип на композицию «Русалка».
По словам менеджера артиста Владимира Белова, тот решил сделать перерыв в работе и искупаться в море. Но после купания он так и не вышел из воды.
Его подруга подняла тревогу. Вещи певца остались на берегу. Сейчас Легостаева ищут сотрудники сочинских экстренных служб, причем поисковые мероприятия длятся уже несколько часов.
Константин Легостаев - лауреат фестиваля "Песня года" и премии "Золотой граммофон".
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Известный певец Легостаев не вернулся после купания в Сочи
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Жаир Бослонару лидирует на выборах президента Бразилии
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»