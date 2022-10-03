Bloomberg: в парламенте Британии хотят вынести Лиз Трасс вотум недоверия

2022-10-03

04:04

Издание Bloomberg утверждает, что в британском парламенте уже есть те, кто недоволен политикой Лиз Трасс и хочет вынести данный вопрос на публичное обозрение.

Утром понедельника американская газета Bloomberg сообщила, что один из британский парламентариев намеревается написать письму председателю комитета партии консерваторов Британии Грэму Брейди с просьбой о рассмотрении вынесения вотума недоверия новому премьер-министру страны Лиз Трасс.

При этом в Bloomberg отметили, что законы Великобритании предполагают один год иммунитета от вотума недоверия для новоиспечённого британского премьера.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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