Верка Седючка одобрила порыв Пугачёвой стать иноагентом

Певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, оценил призыв его коллеги по сцене Аллы Пугачёвой сделать её иноагентом.

Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту РФ с просьбой признать её иностранным агентом после того, как этот статус обрёл её супруг, юморист Максим Галкин.

Андрей Данилко (Верка Сердючка) решил объяснить поведение Аллы Борисовны.

Заявления артистки не кажутся артисту странными, так как желание знаменитость последовать за мужем вполне ожидаемо. Тут работает чувство справедливости исполнительницы.

Данилко поделился мнением по поводу общения с именитой артисткой: "Что бы не говорили программы, которые выходили на ТВ о том, что она мафиозная, я же знаю ее.

У меня никогда не было с Аллой Пугачевой ощущения страха. У многих ноги тряслись: ее очень боялись, ну правда. У меня никогда такого не было. У меня понятные с ней отношения".