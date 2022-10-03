Художник Рит делает рентгеновские снимки животных, помогая людям по-новому взглянуть на природу
2022-10-03
11:11
Ари ван Рит даёт своим поклонникам возможность увидеть завораживающий мир природы в рентгеновском излучении.
Рит даёт своим поклонникам возможность увидеть завораживающий мир природы в рентгеновском излучении.
На творческие эксперименты мужчину подтолкнула его работа в больнице. С 1978 по 2012 год житель Нидерландов трудился в отделениях радиологии, ядерной медицины и лучевой терапии.
Именно благодаря клинике Ари пришла в голову идея делать художественные рентгеновские снимки животных и растений, чтобы показать их удивительную красоту и невероятность.
Все модели художника являются мёртвыми, ведь мужчина уверен, что было бы слишком жестоко подвергать рентгеновскому облучению живых существ.
Ари, конечно, не использует больничное оборудование в личных творческих целях. У него имеется собственная студия, оснащённая всем необходимым оборудованием.
Умерших животных, рептилий, змей и птиц Ари находит во время прогулок. Плюс у него есть знакомые, держащие дома различную живность.
Когда питомцы умирают, они увековечиваются благодаря необычному творчеству художника.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Легостаев получал угрозы в свой адрес незадолго до исчезновения
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Мэр Бучи сообщил о находке тела командира «Призраков Киева» Матющенко
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье