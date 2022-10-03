Художник Рит делает рентгеновские снимки животных, помогая людям по-новому взглянуть на природу

2022-10-03

11:11

Ари ван Рит даёт своим поклонникам возможность увидеть завораживающий мир природы в рентгеновском излучении.

Рит даёт своим поклонникам возможность увидеть завораживающий мир природы в рентгеновском излучении.

рентгеновские снимки животных

На творческие эксперименты мужчину подтолкнула его работа в больнице. С 1978 по 2012 год житель Нидерландов трудился в отделениях радиологии, ядерной медицины и лучевой терапии.

рентгеновские снимки животных

Именно благодаря клинике Ари пришла в голову идея делать художественные рентгеновские снимки животных и растений, чтобы показать их удивительную красоту и невероятность.

рентгеновские снимки животных

Все модели художника являются мёртвыми, ведь мужчина уверен, что было бы слишком жестоко подвергать рентгеновскому облучению живых существ.

рентгеновские снимки животных

Ари, конечно, не использует больничное оборудование в личных творческих целях. У него имеется собственная студия, оснащённая всем необходимым оборудованием.

рентгеновские снимки животных

Умерших животных, рептилий, змей и птиц Ари находит во время прогулок. Плюс у него есть знакомые, держащие дома различную живность.

рентгеновские снимки животных

Когда питомцы умирают, они увековечиваются благодаря необычному творчеству художника.

Опубликовано: Антон Райт

 

 













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