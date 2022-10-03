Шоумен Исаев рассказал, почему Михалкова ушла из шоу Уральские пельмени на самом деле

Один из основателей комедийного шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев назвал истиную причину ухода Юлии Михалковой из проекта.

Один из создателей комедийного шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев сообщил о том, по какой причине Юлия Михалкова покинула проект. Артистка намерена была стать одним из акционеров проекта.

Исаев утверждает, что в действительности Михалкова покинула проект из-за недопонимания с другими участниками шоу.

Исаев рассказал в интервью E1.RU: "Она пришла просто и говорит: "Ребята, я хочу быть акционером". Мы ей и говорим: "Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт". Невозможно прийти и сказать: "Я хочу в акционеры". Мы 30 лет к этому шли".

Шоумен напоследок дал Михалковой совет заняться хоть чем-нибудь, а то ее популярность сойдёт на нет.