Шоумен Исаев рассказал, почему Михалкова ушла из шоу Уральские пельмени на самом деле
2022-10-03
13:58
Один из основателей комедийного шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев назвал истиную причину ухода Юлии Михалковой из проекта.
Один из создателей комедийного шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев сообщил о том, по какой причине Юлия Михалкова покинула проект. Артистка намерена была стать одним из акционеров проекта.
Исаев утверждает, что в действительности Михалкова покинула проект из-за недопонимания с другими участниками шоу.
Исаев рассказал в интервью E1.RU: "Она пришла просто и говорит: "Ребята, я хочу быть акционером". Мы ей и говорим: "Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт". Невозможно прийти и сказать: "Я хочу в акционеры". Мы 30 лет к этому шли".
Шоумен напоследок дал Михалковой совет заняться хоть чем-нибудь, а то ее популярность сойдёт на нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Шоумен Исаев рассказал, почему Михалкова ушла из шоу Уральские пельмени на самом деле
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