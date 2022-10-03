В Индии поступит в продажу ноутбук ценой 184 доллара

Компания Reliance Jio, популярный индийский мобильный оператор, планирует предложить потребителям сверхдешевый ноутбук JioBook ценою только 184 доллара.

Эта компания уже добилась крупного успеха со своим бюджетным смартфоном JioPhone, который массово был раскуплен соотечественниками, поскольку в государстве большой спрос на дешевые гаджеты.

Насчет нового ноутбука рассказано, что он создан в содружестве с Microsoft и Qualcomm. Первая занимается поставкой чипсетов, вторая служит поставщиком части приложений.

Сама корпорация Jio считается лидером в Индии по количеству клиентов, она обслуживает свыше 420 млн граждан. Ожидается, что поставки ноутбука начнутся в октябре, причем поначалу он будет доступен только корпоративным правительственным организациям и школам.

Ноутбук станет поставляться совместно с интегрированной симкой стандарта 4G, но довольно быстро появятся и версия 5G. Клиентам гаджеты будет компания Flex, причем эта организация рассчитывает на продажи сотен тысяч единиц компьютеров. Весь рынок ПК в прошлом году в Индии составил 14,8 млн штук.