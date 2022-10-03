Николай Цискаридзе признался, что благодарен Максиму Галкину за поддержку
2022-10-03
18:37
По словам артиста балета, он всегда будет самого лучшего мнения о супруге Аллы Пугачевой вне зависимости от политической позиции юмориста.
Николай Цискаридзе рассказал в интервью Юлии Меньшовой, как юморист Максим Галкин, который признан в РФ иностранным агентом, поддержал артиста балета в период его травли 2011-2013 годов, сообщает Рамблер.
«Когда была большая травля меня в 2011–2013 годах, Максим открыто дважды написал в мою поддержку заметки в «Комсомольской правде». Для меня очень важен этот поступок», — подчеркнул Цискаридзе.
Он подчеркнул, что никогда не забудет о поддержке шоумена. По словам Цискаридзе, он всегда будет самого лучшего мнения о супруге Аллы Пугачевой - вне зависимости от политической позиции юмориста.
Артист балета при этом добавил, что после первого эфира в роли ведущего «Сегодня вечером» связался с Максимом Галкиным.
Ранее Цискаридзе раскрыл тайны «чудовищной борьбы» за роль ведущего телешоу «Сегодня вечером».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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