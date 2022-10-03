Гендиректор Запорожской АЭС Мурахов вышел на свободу

Генеральный директор Запорожской АЭС, арестованный в пятницу, освобожден, сообщило в понедельник, 3 октября, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), у которого работают эксперты на месте.

Я приветствую освобождение Игоря Мурахова», — написал в Твиттере генеральный директор ООН Рафаэль Гросси.

«Я получил подтверждение, что он вернулся домой целым и невредимым», - добавил шеф МАГАТЭ.

По данным украинского оператора «Энергоатом», он был задержан «российским патрулем, когда ехал с завода в подконтрольный России город Энергодар.