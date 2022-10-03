Fitch : Автомобилестроение в Европе может упасть на 7–15% за год

Европейская автомобильная промышленность может потерять от 7 до 15% объемов производства в 2022 году из-за проблем с поставками энергии и электронных микросхем, указали в понедельник агентства Fitch Solutions и Standard and Poor's (S&P).

Аналитики Fitch прогнозируют, что Европа, где ощущается замедление производства в России и Украине, трудности с поставками запчастей и резкий рост цен на энергию, потеряет 10,8% своих объемов в течение года.

Если автомобильная промышленность сократит потребление газа на 5%, ее производство должно упасть на 7%, считает со своей стороны S&P. Он может упасть даже на 15%, если промышленность сократит потребление на 10%.

На глобальном уровне Fitch пересмотрело свои прогнозы производства в сторону понижения на 2022 г. (-5,4% против прогноза -1,1% на данный момент), при этом запланировано 80,1 млн автомобилей против почти 93 млн в 2019 г., до пандемии Covid-19, поразившей автомобильный рынок.