Пьяный водитель в Братиславе сбил студентов на автобусной остановке, пятеро погибли

Пять человек погибли в Братиславе, когда автомобиль сбил группу студентов на автобусной остановке, сообщили в МВД Словакии.

Министр внутренних дел Словакии в понедельник, 3 октября, назвал случившееся «трагедией», которая произошла в начале учебного года.

«Среди пострадавших и раненых были студенты. У некоторых должен был быть первый день в колледже в понедельник. Это трагедия», — заявил журналистам министр внутренних дел Роман Микулец. «Если ты пьешь за рулем, ты сразу становишься оружием», — добавил министр.

Сообщается, что четыре человека погибли мгновенно, а один студент от полученных травм умер в больнице.

60-летний водитель был арестован и ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

По словам властей, еще пять человек получили серьезные ранения, в том числе один в критическом состоянии.