Пьяный водитель в Братиславе сбил студентов на автобусной остановке, пятеро погибли
2022-10-03
19:44
Пять человек погибли в Братиславе, когда автомобиль сбил группу студентов на автобусной остановке, сообщили в МВД Словакии.
Министр внутренних дел Словакии в понедельник, 3 октября, назвал случившееся «трагедией», которая произошла в начале учебного года.
«Среди пострадавших и раненых были студенты. У некоторых должен был быть первый день в колледже в понедельник. Это трагедия», — заявил журналистам министр внутренних дел Роман Микулец. «Если ты пьешь за рулем, ты сразу становишься оружием», — добавил министр.
Сообщается, что четыре человека погибли мгновенно, а один студент от полученных травм умер в больнице.
60-летний водитель был арестован и ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.
По словам властей, еще пять человек получили серьезные ранения, в том числе один в критическом состоянии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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