Искусственный интеллект заменяет человека: на что способны роботы
2022-10-05
22:59
Искусственному интеллекту сегодня под силу многое: роботы занимают руководящие должности, несут службу в армии, выносят судебные приговоры.
Тан Юй - первая в мире виртуальная женщина-робот, которая руководит компанией. Она является гендиректором Fujian NetDragon Websoft - дочернего филиала китайской организации NetDragon Websoft. Компания занимается разработкой мобильных приложений и онлайн-игр.
Китае система "умного суда", оснащенная искусственным интеллектом, помогает судьям принимать заключительные вердикты. ИИ не решает за судью, но дает ему подсказки. Вынося приговор, человек должен объяснить в специальном отчете, почему он проигнорировал советы ИИ, если между ними возникают разногласия.
Искусственный интеллект в округе Янцю в провинции Шаньси Тибетского нагорья управляет масштабной стройкой. Роботы строят плотину в 180 метров для нужд гидроэлектростанции под руководством ИИ.
РТК "Уран-9" - самоходная гусеничная машина, которой управляет ИИ. Военизированный комплекс передвигается по установленному маршруту, находит объекты, ведет наблюдения, уничтожает цель под руководством ИИ.
Робот AlphaCode, созданный в лаборатории ИИ DeepMind, может заниматься программированием и по итогам тестирования вошел в 54% лучших программистов.
Нейросеть Midjourney, разработанная Джейсоном Алленом, создала картину "Пространственный театр Оперы". Она выиграла на конкурсе художников The State Fair’s annual art competition, который проводился в штате Колорадо.
Опубликовано: Храмова Оксана
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