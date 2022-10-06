Тигран Кеосаян устроил истерику в программе Ольги Скабеевой

2022-10-06

00:30

Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, весьма эмоциональный человек. Он в очередной раз продемонстрировал свою неуравновешенность в программе Ольги Скабеевой.

На программу был приглашен чиновник Никита Исаев, беседа была посвящена ситуации в России и в мире. 

Когда Исаев попытался высказать свое мнение, Кеосаян набросился на него с криком: «Боже, что вы несете!».

Скабеевой пришлось просить о помощи Евгения Попова, иначе в эфире могла произойти драка. 

Опубликовано: Светлана Репина









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