Тигран Кеосаян устроил истерику в программе Ольги Скабеевой

Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, весьма эмоциональный человек. Он в очередной раз продемонстрировал свою неуравновешенность в программе Ольги Скабеевой.

На программу был приглашен чиновник Никита Исаев, беседа была посвящена ситуации в России и в мире.

Когда Исаев попытался высказать свое мнение, Кеосаян набросился на него с криком: «Боже, что вы несете!».

Скабеевой пришлось просить о помощи Евгения Попова, иначе в эфире могла произойти драка.