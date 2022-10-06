Тигран Кеосаян устроил истерику в программе Ольги Скабеевой
2022-10-06
00:30
Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, весьма эмоциональный человек. Он в очередной раз продемонстрировал свою неуравновешенность в программе Ольги Скабеевой.
На программу был приглашен чиновник Никита Исаев, беседа была посвящена ситуации в России и в мире.
Когда Исаев попытался высказать свое мнение, Кеосаян набросился на него с криком: «Боже, что вы несете!».
Скабеевой пришлось просить о помощи Евгения Попова, иначе в эфире могла произойти драка.
Опубликовано: Светлана Репина
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