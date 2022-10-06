В Китае создали подводный разведывательный дрон-акулу
2022-10-06
00:46
Китайская компания продемонстрировала на Пекинской международной выставке оборонных технологий свою новую разработку – подводный дрон-акулу Robo-Shark.
Для создания робота использовались бионические технологии. В свое время испытания бионического робота вызвали скептичное отношение, однако китайская разработка оказалась весьма функциональной.
У Robo-Shark есть камеры, способные вести съемку с высоким разрешением. Дрон способен избегать столкновений с препятствиями и может сам вернуться в исходную точку.
Робот-акула длиной 2 м погружается на глубину до 150 м и может использоваться для ведения военной разведки.
Опубликовано: Светлана Репина
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