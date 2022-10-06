В Китае создали подводный разведывательный дрон-акулу

Китайская компания продемонстрировала на Пекинской международной выставке оборонных технологий свою новую разработку – подводный дрон-акулу Robo-Shark.

Для создания робота использовались бионические технологии. В свое время испытания бионического робота вызвали скептичное отношение, однако китайская разработка оказалась весьма функциональной.

У Robo-Shark есть камеры, способные вести съемку с высоким разрешением. Дрон способен избегать столкновений с препятствиями и может сам вернуться в исходную точку.

Робот-акула длиной 2 м погружается на глубину до 150 м и может использоваться для ведения военной разведки.