Лидеры Германии и Испании пытаются уговорить Макрона на строительство нового газопровода
2022-10-06
02:06
Лидеры Германии и Испании активно продвигают идею строительства газопровода MidCat, который может помочь снизить зависимость Европы от энергоресурсов из России.
Он также позволит переправлять водород с Пиренейского полуострова через Пиренейские горы в остальную Европу. Олаф Шольф и Педро Санчес хотят, чтобы трубопровод был готов к использованию к 2025 году.
Макрон неоднократно отклонял проект, от которого уже отказались в 2019 году, утверждая, что он не нужен и что он, вероятно, увязнет в юридических спорах из-за воздействия на окружающую среду.
Санчес заявил, что его правительство может попытаться построить подводный трубопровод, соединяющий Барселону и итальянский Ливорно через Средиземное море.
Опубликовано: Светлана Репина
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