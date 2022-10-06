Лидеры Германии и Испании пытаются уговорить Макрона на строительство нового газопровода

2022-10-06

02:06

Лидеры Германии и Испании активно продвигают идею строительства газопровода MidCat, который может помочь снизить зависимость Европы от энергоресурсов из России.

Он также позволит переправлять водород с Пиренейского полуострова через Пиренейские горы в остальную Европу. Олаф Шольф и Педро Санчес хотят, чтобы трубопровод был готов к использованию к 2025 году.

Макрон неоднократно отклонял проект, от которого уже отказались в 2019 году, утверждая, что он не нужен и что он, вероятно, увязнет в юридических спорах из-за воздействия на окружающую среду.

Санчес заявил, что его правительство может попытаться построить подводный трубопровод, соединяющий Барселону и итальянский Ливорно через Средиземное море.

Опубликовано: Светлана Репина









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