Evening Standart: новость о коронации Карла III 3 июня 2023 года – чистая спекуляция

2022-10-06

02:30

Издание Evening Standart со ссылкой на Букингемский дворец опровергает информацию о том, что коронация Карла III назначена на 3 июня 2023 года.

Накануне Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что церемония пройдет в указанную дату в Вестминстерском аббатстве.

Однако Evening Standart приводит слова представителя Букингемского дворца о том, что день пока не согласован, сведения являются чистой спекуляцией, и относиться к ним нужно со значительной долей скептицизма.

Опубликовано: Светлана Репина









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