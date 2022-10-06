Evening Standart: новость о коронации Карла III 3 июня 2023 года – чистая спекуляция
2022-10-06
02:30
Издание Evening Standart со ссылкой на Букингемский дворец опровергает информацию о том, что коронация Карла III назначена на 3 июня 2023 года.
Накануне Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что церемония пройдет в указанную дату в Вестминстерском аббатстве.
Однако Evening Standart приводит слова представителя Букингемского дворца о том, что день пока не согласован, сведения являются чистой спекуляцией, и относиться к ним нужно со значительной долей скептицизма.
Опубликовано: Светлана Репина
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